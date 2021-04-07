Індія може розблокувати постачання Covid-вакцини не раніше літа

Глава індійської компанії не виключив, що термін затримок постачання вакцин в інші країни може збільшитися

Індійська компанія з виробництва вакцин Serum Institute зможе відновити експорт вакцин від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) у червні, але тільки за умови покращення ситуації з Covid-19 в Індії.

Про це інтерв’ю виданню Associated Press заявив виконавчий директор інституту Адар Пунавалла.

За його словами компанія через спалах коронавірусу в країні компанія віддала пріоритет на поставку вакцини саме Індії, проте очікується, що вже за два тижні вони відновлять постачання законтрактованої вакцини проти коронавірус до інших держав.

Пунавалла додав, що він отримує безліч повідомлень від глав держав з вимогою відновити експорт вакцин від коронавірусу.

«Мені довелося ввічливо пояснити всім ситуацію«, – сказав він. Виконавчий директор зауважив, що більшість світових лідерів зрозуміли ситуацію, оскільки вони стикаються з такими ж проблемами – потребами внутрішньої політики та питаннями, піднятими опозиційними партіями та громадськістю.

Крім того, глава індійської компанії не виключив, що термін затримок постачання вакцин в інші країни може збільшитися.

«Нам доведеться продовжувати постачання в Індію (якщо ріст захворюваності не зменшиться, – ред.), а не куди-небудь ще. Тому що ми повинні захищати нашу націю«, – наголосив Пунавалла.

Зазначимо, що компанія Serum Institute є ключовим постачальником програми ООН COVAX, яка спрямована на справедливий розподіл вакцин у світі. 25 березня COVAX оголосив про серйозний збій у розгортанні вакцинації, тому що сплеск інфекцій в Індії змусив Serum Institute зосередитися на задоволення внутрішнього попиту, що призвело до затримки глобальних поставок до 90 млн доз. Зокрема Україна досі не може отримати законтрактовану вакцину проти коронавірусу Covishield.