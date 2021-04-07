Степанов озвучив графік поставок вакцин в Україну. Каже, що є контракти на 24 млн доз

Як обіцяють в уряді, Україна начебто може розраховувати на 32 млн доз вакцин цього року

Міністр обіцяє, що Україна матиме усі необхідні вакцини до кінця року

На сьогоднішній день Україна домовилася про постачання вакцин від коронавірусу декількох виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин», - зазначив Степанов.

Що стосується конкретних виробників, то це:

10 млн доз вакцини Novavax – постачання якої почнуться в липні 2021 року;

3 млн доз вакцини Covishield – 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;

2 млн доз вакцини від компанії Sinovac – 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;

10 млн доз вакцини від компанії Pfizer – поставки протягом року;

8 млн доз вакцини з глобального механізму Covax (різні виробники) – протягом року.

Як обіцяють в уряді, Україна начебто може розраховувати на 32 млн доз вакцин цього року.

Зауважимо, що попри заяву Степанова, напередодні стало відомо, що індійська компанія з виробництва вакцин Serum Institute зможе відновити експорт вакцин від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) у червні, але тільки за умови покращення ситуації з Covid-19 в Індії.

В Україні за минулу добу було щеплено від коронавірусу 15 585 осіб. З початку кампанії вакцинації ін'єкції були зроблені 320 265 громадянам. Темп вакцинації дещо прискорився, однак Київська область припинила робити щеплення, бо закінчився препарат.

Тим часом Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від коронавірусу.

За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

Читайте також: