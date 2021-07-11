Неспокійно у районах біля Широкиного та Золотого

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 15 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 114 таких порушень на Луганщині. Про це повідомляється у щоденному звіті за 10 липня 2021 року. У Донецькій області – 15 порушень режиму припинення вогню, більшість в районі на північ від н.п. Широкине. У Луганській області – 114 порушень режиму припинення вогню, більшість порушень в районі н.п. Золоте. Із 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ зафіксувала близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за відповідний звітний період з 1 січня по 20 березня 2021 року. Нагадаємо, спеціальна представниця чинного голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні і в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау незабаром залишить свою посаду.

Гучна тиша. На сході України – майже 130 вибухів та обстрілів

Неспокійно у районах біля Широкиного та Золотого

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 15 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 114 таких порушень на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті за 10 липня 2021 року.

У Донецькій області – 15 порушень режиму припинення вогню, більшість в районі на північ від н.п. Широкине.

У Луганській області – 114 порушень режиму припинення вогню, більшість порушень в районі н.п. Золоте.

Із 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ зафіксувала близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за відповідний звітний період з 1 січня по 20 березня 2021 року.