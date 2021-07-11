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    Гучна тиша. На сході України – майже 130 вибухів та обстрілів

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    ОБСЄ фіксує понад сотню випадків порушення тиші - Гучна тиша. На сході України – майже 130 вибухів та обстрілів
    ОБСЄ фіксує понад сотню випадків порушення тиші

    Неспокійно у районах біля Широкиного та Золотого

    Місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 15 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 114 таких порушень на Луганщині.
    Про це повідомляється у щоденному звіті за 10 липня 2021 року.
    У Донецькій області – 15 порушень режиму припинення вогню, більшість в районі на північ від н.п. Широкине.
    У Луганській області – 114 порушень режиму припинення вогню, більшість порушень в районі н.п. Золоте.
    Із 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ зафіксувала близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за відповідний звітний період з 1 січня по 20 березня 2021 року.
    Нагадаємо, спеціальна представниця чинного голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні і в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау незабаром залишить свою посаду.

    Гучна тиша. На сході України – майже 130 вибухів та обстрілів

    Неспокійно у районах біля Широкиного та Золотого

    Місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 15 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 114 таких порушень на Луганщині.

    Про це повідомляється у щоденному звіті за 10 липня 2021 року.

    У Донецькій області 15 порушень режиму припинення вогню, більшість в районі на північ від н.п. Широкине.

    У Луганській області – 114 порушень режиму припинення вогню, більшість порушень в районі н.п. Золоте.

    Із 21 березня по 6 червня СММ ОБСЄ зафіксувала близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за відповідний звітний період з 1 січня по 20 березня 2021 року.

    Теги: ОБСЄ
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    Гучна тиша. На сході України – майже 130 вибухів та обстрілів