До Київського інституту серця з-під обстрілів на Сумщині привезли малюків

Дітей було евакуйовано зі спеціалізованого будинку дитини

До Київського інституту серця було евакуйовано дітей із спеціалізованого будинку дитини у Сумах. Про це повідомив директор медзакладу, кардіохірург Борис Тодуров.

Як розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, малеча майже два тижні переховувалася у бомбосховищі аж поки не з’явилася можливість для евакуації. Всього врятовано 71 дитину, вони не мають батьків. Діти їхали закордон із зупинкою у Києві на ночівлю. Більшість потім рушила далі, а чотирьох дітей залишили у Київському інституті серця. Залишили у лікарні «важких», які могли не перенести подальшого транспортування.

«У кожної дитини є бирка, там вказано, які ліки їй необхідні, яку суміш споживає. Є діти на зондовому годуванні, непрості діти, тому краще, якщо вони побудуть деякий час тут», – сказав Тодуров.

За словами Дмитра Живицького, для більшості дітей дуже швидко знайшлися ті, хто закордоном захотів їх прихистити, що особливо важливо у випадку, коли вони потребують постійного догляду.

Нагадаємо, 20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік)

Як повідомлялося, 19 березня із населених пунктів Донеччини, Луганщини, Київщини та Херсонщини евакуйовано 6 623 людини.

20 березня плануються маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області.