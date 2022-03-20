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    До Київського інституту серця з-під обстрілів на Сумщині привезли малюків

    Із спеціалізованого Будинку дитини на Сумщині евакуйовано 71 дитину - До Київського інституту серця з-під обстрілів на Сумщині привезли малюків
    Із спеціалізованого Будинку дитини на Сумщині евакуйовано 71 дитину
    Фото Наталії Волосацької

    Дітей було евакуйовано зі спеціалізованого будинку дитини

    До Київського інституту серця було евакуйовано дітей із спеціалізованого будинку дитини у Сумах. Про це повідомив директор медзакладу, кардіохірург Борис Тодуров.

    Як розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, малеча майже два тижні переховувалася у бомбосховищі аж поки не з’явилася можливість для евакуації. Всього врятовано 71 дитину, вони не мають батьків. Діти їхали закордон із зупинкою у Києві на ночівлю. Більшість потім рушила далі, а чотирьох дітей залишили у Київському інституті серця. Залишили у лікарні «важких», які могли не перенести подальшого транспортування.

    «У кожної дитини є бирка, там вказано, які ліки їй необхідні, яку суміш споживає. Є діти на зондовому годуванні, непрості діти, тому краще, якщо вони побудуть деякий час тут», – сказав Тодуров.

    За словами Дмитра Живицького, для більшості дітей дуже швидко знайшлися ті, хто закордоном захотів їх прихистити, що особливо важливо у випадку, коли вони потребують постійного догляду.

    Нагадаємо, 20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік)

    Як повідомлялося, 19 березня із населених пунктів Донеччини, Луганщини, Київщини та Херсонщини евакуйовано 6 623 людини.

    20 березня плануються маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області.

    Теги: діти війна Сумщина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    До Київського інституту серця з-під обстрілів на Сумщині привезли малюків