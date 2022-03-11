Окупант продовжує бомбити Україну. Ситуація в усіх регіонах на ранок 11 березня

Ворог здійснив три авіаудари по Івано-Франківську

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Бої в Ірпіні, Макарові, в районі Бородянки. Обстріл Білогородськоі громади, Бучанськоі громади, ракетний обстріл Баришівки Броварського району, влучання в житлові дома багатоповерхові та житловий сектор. Інформація уточнюється. Область готується до проведення евакуації населення з найбільш небезпечних населених пунктів

Чернігівська область

Вночі двічі російська авіація бомбила Чернігів. Крім руйнувань житлового сектора, пошкоджено водогін великого діаметру. У місто припинено постачання води. Щодо інших руйнувань та жертв ще уточнюється. Частина міста без опалення, більше половини — без світла. Комунальні служби постійно ремонтують мережі.

Учора із «Ураганів» обстріляли Ніжин, 2 загиблих і 8 поранених.

Оборонні бої біля Чернігова, за добу кілька успішних контратак ЗСУ у київському напрямі.

Сумщина

На Сумщині вночі знову бомбили Лебедин. Це відбувається щоночі, російські ворожі літаки скидають бомби на житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури.

Житомирщина

Ввечері та вночі — три повітряні тривоги. Наразі інформації про руйнування та втрати немає

Кіровоградська область

На Кіровоградщині було спокійно

Дніпропетровщина

Майже три години повітряна тривога. По місту — три авіаудари. За попередньою ініормацією одна людина загибла.

Харків

Харківська область: вночі окупанти влучили в електропідстанцію в П‘ятихатках у Харкові, винника пожежа і в гуртожитку поряд. За попередніми даними, постраждалих немає.

По області - тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.

Запорізька область

Ситуація контрольована. Радіаційний фон в області залишається в межах норми.

Рівненщина

Вночі — відносно спокійно, повітряні тривоги

Волинь

Вранці о 05.45 на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. Наразі ліквідовується пожежа. На місці працюють відповідні служби, Попередньо - ракетні удари. Попередньо є жервти.

Вінниччина

Відносно спокійно, одна повітряна тривога

Закарпаття

Ніч минула спокійно.

Хмельницька область

Ніч була тихою

Тернопіль

Вночі одна повітряна тривога. Загалом ситуація спокійна.

Черкаси

Вночі повітряні тривоги, але загалом ситуація відносно спокійна.

Львівщина

Ніч минула спокійно.

Полтавщина

В Лубнах та Полтаві — повітряні тривоги

Чернівці

Ніч була тихою

Івано-Франківськ

Вночі відносно спокійно, одна повітряна тривога. Зранку – три авіаудари по місту

Луганщина

Тривають артобстріли Сєвєродонецька та Рубіжного із застосуванням систем залпового вогню. У Сєвєродонецьку багато загорянь у житлових будинках. У Рубіжному - пожежа у будинку для людей похилого віку. Пошкодження газоводу. До Лисичанська та Гірського, де тривалий час відсутнє водопостачання, налагоджено підвезення технічної води.

Донеччина

По Краматорську - тихо. На Світлодарці русня пошкодила газогін високого тиску.

Маріуполь в облозі. Наш. Місто залишається в важкій ситуації.

Миколаївщина

Ніч минула спокійно

Херсонщина

Херсон - ніч спокійно, під ранок — тяжкі сильні вибухи.

Одеса

Ніч була тихою

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.