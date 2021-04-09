Коронавірусу в Одеській області: понад тисячу нових заражень

Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 460

Лабораторно підтверджено 1194 нових випадків коронавірусу в Одеській області протягом минулого дня, 8 квітня. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 42 дітей та 21 медичний працівник. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 460, Чорноморську – 91, Овідіопольському районі – 70, в Болградському районі – 118. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 28 людей. Одужали за минулу добу 543 осіб. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 236 ІФА-тестів за добу.

Тим часом, загалом за минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях. Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).