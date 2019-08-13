Харківський суд розгляне апеляцію на вирок Зайцевій та Дронову



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Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову

Перше засідання призначено на 11:00 14 серпня

Харківський апеляційний суд 14 серпня почне розглядати апеляцію на вирок фігурантам справи про смертельну ДТП Олени Зайцевій та Геннадію Дронову.

Перше засідання призначено на 11:00 14 серпня. Сторонами у справі виступлять потерпілі та їх представники, а також обвинувачені Зайцева і Дронов разом зі своїми адвокатами.

Олена Зайцева вимагає замість 10 років в'язниці п'ять років умовного покарання, хоча раніше визнавала свою провину.

Як відомо, суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Джерело: Дзеркало тижня