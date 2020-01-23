Хлопців будуть ловити по дискотеках? Міністр оборони розказав про призов з 18 років



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Цьогоріч призов на строкову військову службу відбуватиметься з 18 років

Загороднюк запевняє, що в Україні є багато охочих юнаків служити до 20 років

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, як у 2020 році відбуватиметься призов юнаків на строкову військову службу.

Про це він сказав в ранковому ефірі телеканалу «1+1», коментуючи підписання указу про призов в армію з 18 років.

За словами Загороднюка, військовозобов’язаний має прийти у військомат самостійно.

«Якщо ж він цього не зробить, тоді настане відповідальність, але ловити ніхто не буде», - додав глава Міноборони.

Міністр також пояснив, чому виникла історія з поверненням призову з 18 років. Загороднюк запевняє, що ця норма передбачена законом, але досі указами президента передбачався призов до війська лише з 20 років, а зараз це питання унормували.

Очільник Міноборони запевняє, що в Україні є багато охочих юнаків служити до 20 років. Наприклад, шість тисяч хлопців хотіли піти на строкову службу. Саме тому, за словами Загороднюка, діятиме норма про призов з 18 років.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році з 18 років.

Також повідомлялося, 18-річні хлопці не потраплять під весняний призов.