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    Хлопців будуть ловити по дискотеках? Міністр оборони розказав про призов з 18 років

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    Цьогоріч&nbsp;призов на строкову військову службу відбуватиметься з 18 років - Хлопців будуть ловити по дискотеках? Міністр оборони розказав про призов з 18 років
    Цьогоріч призов на строкову військову службу відбуватиметься з 18 років

    Загороднюк запевняє, що в Україні є багато охочих юнаків служити до 20 років

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, як у 2020 році відбуватиметься призов юнаків на строкову військову службу.

    Про це він сказав в ранковому ефірі телеканалу «1+1», коментуючи підписання указу про призов в армію з 18 років.

    За словами Загороднюка, військовозобов’язаний має прийти у військомат самостійно.

    «Якщо ж він цього не зробить, тоді настане відповідальність, але ловити ніхто не буде», - додав глава Міноборони.

    Міністр також пояснив, чому виникла історія з поверненням призову з 18 років. Загороднюк запевняє, що ця норма передбачена законом, але досі указами президента передбачався призов до війська лише з 20 років, а зараз це питання унормували.

    Очільник Міноборони запевняє, що в Україні є багато охочих юнаків служити до 20 років. Наприклад, шість тисяч хлопців хотіли піти на строкову службу. Саме тому, за словами Загороднюка, діятиме норма про призов з 18 років.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році з 18 років.

    Також повідомлялося, 18-річні хлопці не потраплять під весняний призов.

    ЗСУ міністр Міноборони армія призов до армії військомат військові Україна Андрій Загороднюк
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