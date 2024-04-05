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Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
Усі троє митників, підозрюваних у хабарництві, свою провину заперечують
фото з відкритих джерел

За версією слідства, співробітники Митної служби вимагали від пасажирів від 50 до 1000 доларів, за що дозволяли їм ввозити і вивозити товари з Молдови без сплати митних зборів

Керівник Митної служби Молдови Ігор Талмазан подав у відставку після гучного корупційного скандалу в аеропорту Кишинева, до якого виявилися причетними інспектори відомства. Про це  повідомляє канал TV8.

У своєму зверненні Талмазан підтримав модернізацію Митної служби з акцентом на формування колективу з сумлінних співробітників, однак визнав, що вжиті заходи в цьому напрямку виявилися недостатніми.

«Останній випадок за участю семи інспекторів, яких підозрюють у корупції, показує, що ще потрібно докласти чимало зусиль. Як керівник я несу відповідальність за управління Митною службою і приймаю на себе як успіхи, так і невдачі, які трапилися з відомством у період мого керівництва. Вважаю, що мені необхідно подати заяву про відставку і піти з посади директора Митної служби», – заявив він. 

Напередодні трьох співробітників Митної служби, затриманих 1 квітня у справі про корупцію в аеропорту Кишинева, помістили під арешт на 30 діб. Одного з них, сина ексдепутата Георге Брашовскі, відправили в ізолятор, а двох інших – під домашній арешт.

За версією слідства, співробітники Митної служби, діючи у змові з фізичними особами, вимагали і брали від пасажирів від 50 до 1000 доларів, за що дозволяли їм ввозити і вивозити товари з Молдови без сплати митних зборів.

Усі троє митників свою провину заперечують.

У цій справі проходять ще чотири людини, але вони поки що перебувають на волі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що він є прихильником ідеї об'єднання його країни з Республікою Молдова. Про це повідомляє Romania TV.

Як сказав прем'єр, один із варіантів – це об'єднання всередині Євросоюзу, проте він не проти, щоб це сталося й в інший спосіб.  

Як повідомлялося, у контексті зростання загроз для Румунії міністерство національної оборони країни (МАпН) ініціювало проєкт нового закону про національну оборону. Закон передбачає створення національного військового командного центру, який також координуватиме війська НАТО на території Румунії.

До слова, Молдова не має своєї системи ППО, тому в захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на «парасольку НАТО».

Теги: Молдова хабар арешт скандал

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