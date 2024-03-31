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Росія вимагає від України видати голову СБУ Малюка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія вимагає від України видати голову СБУ Малюка
Росія звинувачує Малюка у начебто відповідальності за теракт у підмосковному Crocus City Hall
фото з відкритих джерел

Росіяни переконують, що українці винні у вбивстві пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, пораненні Захара Прилєпіна

Російське Міністерство закордонних справ опублікувало абсурдну заяву – звинувачує очільника Служби безпеки України Василя Малюка у начебто відповідальності за теракт у підмосковному Crocus City Hall і вимагає від України видати його. Таким чином Кремль вирішив офіційно «покласти відповідальність» за теракт на Україну.

«Здійснений 22 березня у місті Красногорську і кривавий терористичний акт, що шокував увесь світ, – далеко не перша терористична атака проти нашої країни (Росії, – ред.) останнім часом. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують на те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну», – ідеться в повідомленні МЗС країни-агресорки.

Росія вимагає від України видати голову СБУ Малюка фото 1

Про які саме «сліди» ідеться, окупанти не уточнили.

Росія вимагає від України видати голову СБУ Малюка фото 2

Також росіяни переконують, що українці винні у вбивстві пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, пораненні Захара Прилєпіна, підриві Кримського моста та інших.

«У зв'язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт глави СБУ Василя Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації», – ідеться у заяві.

У російському відомстві цинічно заявили, що «боротьба з міжнародним тероризмом – обов'язок кожної держави» і закликали Україну «припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності».

Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтервʼю на телеканалі ICTV прокоментував ліквідацію екснардепа і зрадника Іллі Киви, пропагандиста Владлена Татарського та замахи на інших злочинців, що працюють на Росію.

Нагадаємо, глава СБУ пояснив, яку особливість мають спецоперації проти Росії.

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Теги: Василь Малюк росіяни українці арешт теракт окупанти

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