Трамп вніс $175 мільйонів застави, щоб уникнути арешту своїх активів

Трамп вніс заставу за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її розмір до $175 млн

Експрезидент США Дональд Трамп вніс $175 мільйонів застави, щоби влада штату Нью-Йорк не арештувала його активи. Зокрема нерухомість на Магнетоні в процесі оскарження ним вироку по справі цивільного шахрайства. Про це повідомляє The Washington Post.

«Внесення застави експрезидентом було необхідним, щоби генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс не ініціювала юридичних заходів щодо відчуження його власності», – пише видання.

Трамп вніс заставу за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її розмір до $175 млн. Однак якщо колишній президент не виграє апеляції, він все одно має виплатити штраф у понад $450 млн за рішенням цивільного суду.

Нагадаємо, що компанія Trump Media & Technology Group – компанія-власник соціальної мережі експрезидента США Дональда Трампа Truth Social – оголосила про втрату $58 мільйонів прибутку. Ця компанія займається всіма медіаактивами Трампа.

Видання зазначає, що за весь 2023 рік компанія Trump Media & Technology Group отримала всього $4,1 мільйона доходу. Водночас вартість компанії становить близько $7,5 мільярда, попри падіння акцій.

До слова, раніше Дональд Трамп поширив у соціальних мережах відео, у якому на вантажівці зображено президента США Джо Байдена зі зв’язаними руками та ногами.

Згідно з підписом, воно було зняте в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, у четвер, коли колишній президент був присутній на поминках поліціянта Нью-Йорка.