Прокуратура передала до АРМА $1 млн арештованих коштів ексголови ВЛК Чернігівщини

Колишній голова ВЛК Чернігівщини брав гроші у військовозобов’язаних за визнання їх непридатними до військової служби

Спецпрокуратура передала до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майже 1 млн доларів США арештованих коштів ексголови ВЛК на Чернігівщині. Про це повідомляє прессцентр Офісу Генерального прокурора.

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«За клопотанням прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд наклав арешт та передав в управління АРМА грошові кошти у сумі 963,6 тис доларів США та 22,5 тис євро, які були вилучені під час обшуків у колишнього голови ВЛК при Чернігівському обласному ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

За інформацією від Офісу Генерального прокурора, посадовець отримував неправомірну вигоду від військовозобов’язаних за визнання їх непридатними до військової служби під час мобілізації. У такий спосіб сприяв мешканцям Чернігова в ухиленні від призову.

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Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

Згодом Колишній очільник Чернігівської обласної військово-лікарської комісії Ігор Кодовбецький, в якого правоохоронці знайшли майже один мільйон доларів США готівкою та понад 22 тисячі євро, подав позов до суду щодо перерахунку своєї пенсії. Він вважає, що йому незаконно встановили максимальний розмір пенсії не більше десяти прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність.