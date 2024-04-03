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На Хмельниччині жінка напала на автомобіль ТЦК: поліція розпочинає розслідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Хмельниччині жінка напала на автомобіль ТЦК: поліція розпочинає розслідування
Одна із жінок, озброївшись палицею, почала бити вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, вибіг геть
фото: пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП

Жінці загрожує штраф, виконання виправних робіт або ж адміністративний арешт до 15 діб

Жінка, яка напала на автомобіль працівників Територіального центру комплектування, понесе покаранання за свої дії. Про це повідомила пресслужба Хмельницього ТЦК та СП.

«Відкрито адміністративне впровадження за статею 173 «Дрібне хулігантство». Санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі центру комплектування нагадують, що військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ, тож будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Одна із жінок, озброївшись палицею, почала бити вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, вибіг геть. Із відео достеменно не зрозуміла причина конфлікту, хоча місцеві медіа припускають, що жінки не задоволені мобілізаційними заходами.

У військкоматі кажуть, що внаслідок дій жінок пошкоджений службовий автомобіль, тому на місце події викликали представників поліції.

Як повідомлялося, місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях. 

Для поповнення частин, які зараз виконують бойові завдання на передовій, військкоми змушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення самотужки.

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Теги: санкції арешт штраф автомобіль розслідування поліція жінка

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