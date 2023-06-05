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Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

«Росія істерично сприймає будь-який крок на Бахмутському напрямку», – запевнив президент

Росія знає, що Україна переможе. Ворог це відчуває завдяки ударам українських воїнів, зокрема на Донеччині. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні. 

«Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що робота над продовженням санкцій проти Росії триває.

«Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу. Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання – кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу», – запевнив президент.

«Хоча глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, господарі Росії продовжують заперечувати реальність. Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресію», – додав Зеленський.

Він підкреслив, що спільне завдання світу – зупинити терор і головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе.

Зеленський провів сьогодні тривалу й дуже змістовну нараду щодо трансформації держави – зараз і після перемоги.

Він зазначив, що об’єктивно існують фундаментальні безпекові, економічні, енергетичні, технологічні та просто людські питання, які потребують повних та ефективних відповідей.

За словами президента, саме від цих відповідей залежатиме, якою буде Україна та яким буде життя українських дітей, коли вони стануть дорослими й отримають державу від теперішніх поколінь.

«До прикладу, сьогодні у форматі уряд, Офіс, РНБО обговорили енергетичну галузь та в широкому сенсі – аграрне виробництво. Не лише відновлення того, що Україна мала, а розвиток і розширення з урахуванням глобальної ролі України для продовольчої та енергетичної безпеки Європи та світу. Всі ці деталі представимо. Буде ґрунтовно. Зокрема, представимо на Лондонській міжнародній конференції з відбудови України, що відбудеться вже цього місяця», – розповів Зеленський.

Також президент сьогодні в Києві  провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії. 

«Говорили з паном міністром закордонних справ Великої Британії й про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Саміт має бути змістовним. Тоді він стане й історичним, – сказав президент та додав: – Я подякував за всю надану Україні оборонну підтримку і особливо – за ракети «Сторм Шедоу», які проявили себе надзвичайно ефективно на передовій. Ми продовжили розмову щодо нової коаліції захисту життя – коаліції «Петріотів». Крок за кроком рухаємось із партнерами до того, щоб зробити цю коаліцію такою ж робочою заради життя й захисту свободи, як і всі інші наші оборонні коаліції, які вже створені».

Зеленський традиційно подякував кожному воїну, усім захисникам і захисницям, які повідомили за цей день саме ті новини, яких всі очікували. 

Також він відзначив кілька бойових підрозділів: 5-та окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада, які вміло, рішучо та результативно захищають позиції, знищують окупантів та рухаються вперед.

Теги: ворог Володимир Зеленський санкції росія

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