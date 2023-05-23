Очільниця МЗС Німеччини вступила у конфлікт з Петером Сіярто через Україну: деталі

Суперечка сталася під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок влаштувала суперечку з колегою з Угорщини Петером Сіярто через блокування Будапештом допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.

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За словами чотирьох дипломатів, суперечка сталася у понеділок, 22 травня під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Коли Сіярто повторив вимогу Будапешта до Києва зняти санкції з угорського банку OTP для розблокування допомоги Україні, Бербок відповіла, що ця фінансова установа визнає окупацію РФ Луганська та Донецька та надає кредити російським військовим.

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Однак, обмін, названий одним із дипломатів як «цивілізований і в нормальних рамках дискусії», відбувся після того, як інші країни, такі як Швеція та Естонія, також тиснули на Угорщину під час зустрічі. Вони стверджували, що ЄС не повинен зупинятися на подальших санкціях, спрямованих на придушення обходу, і наданні додаткової військової допомоги Україні.

Деякі дипломати та міністри в понеділок також публічно виплеснули свої почуття, закликаючи Угорщину відокремити свої суперечки з Києвом щодо списку «спонсорів війни» від спроби ЄС схвалити більше військової допомоги та санкцій.

Один дипломат висловив збентеження щодо того, чому Угорщина потрапила в український список, враховуючи, що він не має правового значення.

Після зустрічі високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пообіцяв подолати розбіжності. Представники ЄС заявили, що очікують, що Боррель також зв’яжеться з Києвом, щоб обговорити це питання.

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Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України на зустрічі 23 травня.