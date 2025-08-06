Замість улову – СІЗО: СБУ спіймала агента РФ під час риболовлі

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала на Донеччині мешканця Мирнограда, який збирав дані про українських військових на одному з найгарячіших напрямків на фронті - на Покровському, й передавав їх російській воєнній розвідці. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення, повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

У відомстві розповіли, що російські війська в районі Покровська планували здійснення наступальних операцій із використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії. Для реалізації задуму російська воєнна розвідка задіяла свого місцевого агента – 34–річного електрика із Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону. Для вербування ГРУ залучило його однокласника, який наразі воює проти Сил оборони на сході України.

«Основним завданням агента був обхід Покровська та прилеглої місцевості, фотографування позицій українських військ. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами українських військ», – поділились деталями в СБУ.

Зловмисника вдалось викрити, задокументувати його контакти з РФ. Локації оборонців Покровська вдалось убезпечити. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Нині чоловік перебуває під вартою.

Правоохоронці не вказують його ім'я. Однак в мережі зазначають, що чоловіка звати Артем Петрич і працює він електриком.

Чоловіка затримали за те, що він знімав позиції військових Facebook Дмитра Браславського

Нагадаємо, СБУ затримала російського «крота» у Держспецтрансслужбі Міноборони. Головним його завданням було коригування повітряних атак РФ по Силах оборони у Дніпропетровській області.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Він наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука.