Готувала теракт у центрі Дніпра. СБУ затримала російську агентку

Колаборантка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині Дніпра

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Дніпрі. Затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Підозрюваною виявилась 29-річна наркозалежна з Вінниці. Вона потрапила у поле зору окупантів, коли шукала «легких грошей» у Telegram. Після вербування жінки російські спецслужбісти наказали їй їхати до Павлограда на Дніпропетровщині.

«Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП). Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив. Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту «зручну» локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати. Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати», – йдеться в заяві.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – вилучили зі схованки саморобний вибуховий пристрій і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста. Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала «залягти на дно».

Колаборантка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині Дніпра фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині.

До слова, колишня медсестра із Сумської області підозрюється в підготовці прориву диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) РФ у напрямку Сум.