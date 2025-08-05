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Скасовано мораторій на ракети середньої дальності у РФ: що це означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скасовано мораторій на ракети середньої дальності у РФ: що це означає
Коваленко: Москва зможе далі лякати «Орєшніком» у Білорусі
фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко: Взагалі цей крок нічого не змінить у балансі сил

Заява Росії про скасування мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності є радше пропагандистським кроком і формальністю. Насправді подібне озброєння вона розміщує ще з 2019 року, а нині використовує цю тему як інструмент інформаційного тиску на Захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Росія вийшла з мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності – формальність, бо вони й так стояли напоготові з 2019 року, коли Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення. «Іскандери» вже тоді опинились у Криму. Тепер це подають як «відповідь» на «західну ескалацію» і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський», – наголосив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко пояснив: «Взагалі цей крок нічого не змінить у балансі сил – хіба що Москва зможе далі лякати «Орєшніком» у Білорусі – тим, який під час другого пуску не полетів».

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило, що країна більше не вважає себе пов'язаною самообмеженнями на розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності. У заяві відомства стверджується, що такі дії є відповіддю на «фактичне розміщення наземних РСМД американського виробництва в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

Як повідомлялося, Кремль не хоче коментувати заяву президента США Дональда Трампа щодо відправлення двох атомних підводних човнів у регіони поблизу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

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Теги: росія російська ракета Центр протидії дезінформації

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