Правоохоронці затримали російських агентів, які здійснили теракт у Житомирі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці затримали російських агентів, які здійснили теракт у Житомирі
Зловмисникам загрожує довічне
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Підготовкою теракту займались 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток-спільник

Служба безпеки та Національна поліція затримали «по гарячих слідах» двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, фігуранти підірвали вибуховий пристрій в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок інциденту загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з РФ, за якими самостійно виготовили вибухівку. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

«Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора. На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували саморобний вибуховий пристрій», – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Дніпрі. Затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

Як повідомлялося, ще один агент ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Одещині, отримав тюремний вирок. Зловмисник наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України.

До слова, британця Говарда Філліпса суд визнав винним у спробі співпраці з російською розвідкою

Теги: теракт Житомир СБУ російські агенти

Правоохоронці затримали російських агентів, які здійснили теракт у Житомирі
Правоохоронці затримали російських агентів, які здійснили теракт у Житомирі
