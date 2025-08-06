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Аналітики пояснили, чому Путін свідомо не створив умов для мирної угоди з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Аналітики пояснили, чому Путін свідомо не створив умов для мирної угоди з Україною
Путін збільшує залежність російського суспільства від військових витрат
фото: АР

За словами аналітиків, Путін навмисно культивував прихильність російського суспільства до своїх воєнних цілей і не встановив умов для прийняття мирного врегулювання

Російський диктатор Володимир Путін навмисно поставив себе в таке становище, коли не може представити жодного мирного врегулювання, яке не відповідає його початковим військовим цілям, як перемогу армії РФ або народу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що Путін не вважає, що зараз час закінчувати війну, оскільки російське суспільство і військові не зрозуміють такого рішення. Кремль протягом багатьох років докладає спільних зусиль, щоб виправдати максималістські військові цілі диктатора як необхідні для існування РФ і заручитися підтримкою суспільства для тривалої війни, поки країна не досягне таких цілей.

Російські опитування на початку 2025 року показали, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, і Кремль, ймовірно, використовує ці настрої, які він активно культивував, щоб виправдати рішення Путіна продовжувати війну. Диктатор також збільшує залежність російського суспільства від військових витрат, інвестуючи значні кошти в оборонну промислову базу Росії (DIB), яка зараз становить значну частину загального внутрішнього виробництва Росії.

ISW продовжує оцінювати, що будь-яке різке скорочення оборонних витрат Росії, ймовірно, спричинить спад російської економіки в середньостроковій перспективі, що ще більше спонукатиме Путіна продовжувати тривалу війну в Україні та провокувати майбутні військові конфлікти, попри великі втрати на полі бою та критичні обмеження її економіки.

За словами аналітиків, Путін навмисно культивував прихильність російського суспільства до своїх воєнних цілей і не встановив умов для прийняття мирного врегулювання, яке не відповідає його початковим воєнним цілям.

Як повідомлялося, Кремль зважує рішення про «повітряне перемир’я», але без наземного або повного припинення вогню. Це станеться, щоб обійти вторинні санкції з боку США та продемонструвати президенту Дональду Трампу готовність до мирного врегулювання.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч американської та російської сторін. Як відомо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф планував візит до Росії.

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Теги: путін війна пропаганда росіяни росія ISW

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