Bosch припиняє поставку своїх автозапчастин в Росію

Деталі Bosch були виявлені в російській військовій техніці

Компанія Bosch оголосила про припинення постачання своїх запчастин для російських вантажівок. Зроблено це було після заяв України про те, що деталі Bosch були виявлені в російській військовій техніці, яка бере участь у вторгненні на територію України, повідомляє BBC.

Раніше повідомлялося, що німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch. Річ у тому, що фірмам з ЄС заборонено поставляти в Росію товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як в цивільних, так і у військових цілях.

«Через те, що продукція Bosch без відома компанії могла використовуватися в негромадянських цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок в Росію і російським клієнтам», — йдеться в заяві Bosch.

Як повідомлялося, автогіганти РФ «АвтоВАЗ» і ГАЗ відчули наслідки антиросійський санкцій.

Читайте також: