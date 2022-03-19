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    Bosch припиняє поставку своїх автозапчастин в Росію

    Німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch - Bosch припиняє поставку своїх автозапчастин в Росію
    Німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch

    Деталі Bosch були виявлені в російській військовій техніці

    Компанія Bosch оголосила про припинення постачання своїх запчастин для російських вантажівок. Зроблено це було після заяв України про те, що деталі Bosch були виявлені в російській військовій техніці, яка бере участь у вторгненні на територію України, повідомляє BBC.

    Раніше повідомлялося, що німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch. Річ у тому, що фірмам з ЄС заборонено поставляти в Росію товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як в цивільних, так і у військових цілях.

    «Через те, що продукція Bosch без відома компанії могла використовуватися в негромадянських цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок в Росію і російським клієнтам», — йдеться в заяві Bosch.

    Як повідомлялося, автогіганти РФ «АвтоВАЗ» і ГАЗ відчули наслідки антиросійський санкцій.

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    Теги: росія окупанти санкції війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Bosch припиняє поставку своїх автозапчастин в Росію