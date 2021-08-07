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    Хто виграє від відкриття ринку землі: думка експертки

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    Хто виграє від відкриття ринку землі: думка експертки
    Фото з відкритих джерел

    Перші два роки дії ринку – вдалий час отримати вигоду для фермерів

    Як відомо з 1 липня в Україні стартував вільний ринок землі. За прогнозами експертів, найбільшу вигоду від його запуску отримають фермери. Про це у розповіла Наталія Білоусова, головний редактор AgroPolit.com.

    «Найбільше вигоди в разі придбання землі отримають в перші два роки фермери, не холдинги. Своя земля фермерам дозволить міцніше стояти на ногах завдяки підвищенню капіталізації їхнього бізнесу. З’явиться середній земельний клас. Відбудеться відбілення фермерського ринку», – зазначила Наталя Білоусова.

    За її словами, проблема для фермерів сьогодні – відсутні фінансові інструменти широкої лінійки для підтримки малих сільськогосподарських виробників – фермерів.

    «Як її вирішити – ухвалити закон про Фонд часткового гарантування за кредитами (на наступний рік) та закласти більше коштів на програми кредитування під землю для фермерів», – додала експертка.

    Нагадаємо, в Україні 1 липня запрацював ринок сільгоспземель. У ньому є підводні камені для жителів міст, які не мають жодного відношення до сільського господарства.

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    Теги: земля ринок закон українці
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    Хто виграє від відкриття ринку землі: думка експертки