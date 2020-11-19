У Степанова і Разумкова — найменший рівень недовіри українців, — соцопитування

Згідно з даними рейтингу, президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 51% опитаних

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мають найменший рейтинг недовіри серед українських політиків. Про це свідчать результати опитування «Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 15-17 листопада 2020 року.

Зокрема, відповідаючи на питання «Наскільки ви не довіряєте таким політикам?», 74% опитаних заявили, що «скоріше не довіряють» і «зовсім не довіряють» Петру Порошенку. Ще 72% висловили недовіру Юлії Тимошенко, і 67% — міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Найнижчі показники недовіри продемонстрували міністр охорони здоров'я Максим Степанов і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков — їм не довіряють лише 36% громадян.

Відзначимо, що згідно з даними рейтингу, президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 51% опитаних. Водночас дещо менше — 46% громадян — заявили, що повністю довіряють Президенту країни.

Відповідаючи на питання «Наскільки ви задоволені діяльністю установ у боротьбі з епідемією коронавірусу?», 35% опитаних підтвердили, що задоволені роботою Володимира Зеленського, а 60% висловили невдоволення її результатами. Водночас діяльністю міністра охорони здоров'я (так само, як і діяльністю спікера) задоволені 33% опитаних, а діяльністю Прем'єр-міністра — лише 23%. Загалом понад половина опитаних висловила невдоволення проміжними підсумками боротьби з Covid-19, політиками, міністерствами і відомствами.

Розділилися думки громадян і щодо оцінки заходів, введених владою для протидії поширення епідемії Covid-19. Зокрема, 48% опитаних вважають їх оптимальними, 24% — занадто м'якими, а 11% — занадто жорсткими.

Опитування було проведене 15-17 листопада 2020 року серед 3 тисяч респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Замовник опитування: відсутній. Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 1,8%.