Заступниця голови Верховної Ради назвала кількість хворих на Covid-19 нардепів

Станом на 23 листопада на Covid-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники апарату Ради

Парламент працює у звичному режимі, запевняє Кондратюк

На коронавірус у парламенті станом на сьогодні хворіють 27 народних обранців і 34 працівники апарату Верховної Ради. Серед тих, що заразилися, – глава парламенту Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

Про це у своєму Facebook повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

«Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює у звичному режимі. На жаль, станом на 23 листопада на Covid-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники апарату Ради. Ми бажаємо нашим колегам і всім, хто зараз хворіє, якнайшвидшого одужання», – написала Кондратюк.

Вона також зазначила, що багато парламентаріїв стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

«Парламент готовий розглядати проєкт Держбюджету на наступний рік у другому читанні, як тільки він буде готовий», – підкреслила Кондратюк.

Нагадаємо, минулого тижня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус Covid-19.

Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зі свого боку перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що реальна дата ухвалення проєкту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.

Парламентарі ухвалили проєкт постанови № 4000–П, що означає ухвалення у першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2021 рік.

Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.

Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну.

Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.