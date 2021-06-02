На Троєщині розпочався ремонт шляхопроводу, рух обмежено

Через ремонтні роботи рух шляхопроводом буде обмежено

Дорожники оновлюють деформаційні шви на шляхопроводі

На шляхопроводі на перетині вулиці Бальзака і проспекту Романа Шухевича в Деснянському районі Києва частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження діятиме до 20 червня.

Це пов’язано із початком нового етапу ремонту деформаційних швів на шляхопроводі.

Працівники підприємства «Київавтошляхміст» оновлюють 2 деформаційні шви на шляхопроводі. На час ремонту рух частково обмежено.

Нагадаємо, у квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

Також на Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.