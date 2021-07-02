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    Через змагання у вихідні в Києві перекриють вулиці (список)

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    Частина велоетапу змагань проходитиме по Набережному шосе - Через змагання у вихідні в Києві перекриють вулиці (список)
    Частина велоетапу змагань проходитиме по Набережному шосе
    Фото: Triathlon Ukraine/Facebook

    Передбачено внесення змін до руху громадського транспорту

    Цими вихідними, 3-4 липня, в Києві відбудуться спортивні змагання Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021. Цей захід підтримано розпорядженням КМДА № 1497.

    Подія триватиме два дні: 3 липня, у суботу, відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти, а 4 липня, у неділю, – індивідуальний заплив на 1,5 км і триатлонний старт на дистанції олімпік, який включає етап плавання (1500 м), етап велогонки (40 км) та етап бігу (10 км).

    Зокрема, 3 липня з 16:00 до 20:00 змагання триватимуть за маршрутом: вулиця Труханівська (від Пішохідного мосту до перехрестя з вулицею Труханівською) – Петрівській залізничний міст. 4 липня з 06:00 до 13:00 передбачено такі маршрути:

    • велоетап: Поштова площа, причал 10 – Набережне шосе (зі сторони річки Дніпра) – перехрестя Набережного шосе з Дніпровським узвозом – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – перехрестя вулиці Набережно-Рибальської з вулицею Електриків – вулиця Набережно-Рибальска – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контактова площа – Контрактова площа, 2/1;
    • біговий етап: Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Володимирський узвіз – Поштова площа – пішохідна частина Набережного шосе (зі сторони пам’ятника Магдебурзькому праву) – Пішохідний міст – вулиця Труханівська – перехрестя з Петрівським залізничним мостом – вулиця Труханівська – пішохідний міст – пішохідна частина Набережного шосе (зі сторони пам’ятника Магдебурзькому праву) – Поштова площа – Володимирський узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1.

    Як повідомляють організатори, у зв’язку зі змаганнями із 06:00 3 липня до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня із 16:00 до 20:00 перекриють вул. Труханівську.

    Графік перекриття вулиць 4 липня:

    • вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:00;
    • Боричів узвіз – із 07:00 до 13:00;
    • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:00;
    • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:00;
    • вул. Набережно-Рибальська (ву напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 13:00;
    • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:00;
    • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 13:00;
    • поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 13:00;
    • вул. Труханівська – із 07:00 до 13:00.

    Також передбачено внесення змін до руху громадського пасажирського транспорту в маршрути автобусів №№ 62, 114, 115.

    Із початку руху орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:

    • автобус № 62 від Ботанічного саду до Європейської пл.;

    • автобус № 114 на ділянках:
    • від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;
    • від залізничного вокзалу «Центральний» до Європейської пл.;

    • автобус № 115 від залізничної станції «Дарниця» до ст. м. «Либідська».

    Нагадаємо, 22 і 23 травня було обмежено рух і внесені зміни в маршрут автобусів у зв’язку із проведенням спортивно-масового заходу «Спринт триатлон Кубок Києва 2021».

    Теги: Київ спорт громадський транспорт дороги
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    Через змагання у вихідні в Києві перекриють вулиці (список)