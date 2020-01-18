На стороні Трампа в Сенаті будуть адвокати, які захищали Клінтона від імпічменту



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Адвокатами чинного президента США будуть Старр, Рей, Дершовіц, Чиполлоне і Секулоу

Президента США Дональда Трампа в Сенаті Конгресу захищатимуть адвокати 42 американського президента Білла Клінтона. Кен Старр і Роберт Рей представляли інтереси Клінтона в 1998, а тепер будуть захищати від імпічменту Трмпа, повідомляє BBC.

Крім Старра і Рея чинного американського лідера будуть представляти Алан Дершовіц, Пет Чиполлоне і Джей Секулоу.

Процедура імпічменту Білла Клінтона почалася в 1998 через нібито роман з представницею Білого дому Монікою Левінські. Палата представників оголосила імпічмент 42 президенту, а Сенат виправдав Клінтона.

Процедуру імпічменту Трампа Конгрес почав 24 вересня через скандал навколо липневої телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Перед дзвінком лідер США затримав фінансову підтримку України. А протягом телефонного діалогу Трамп кілька разів згадав про необхідність продовжити розслідування щодо української газодобувної компанії Вuгіѕmа.

Як повідомлялося 19 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер має відбутися судове розслідування в Сенаті, очолюваному республіканцями. Для зняття президента з посади потрібно дві третини голосів.