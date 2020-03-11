Іран погодився передати «чорні скриньки» збитого літака МАУ Україні — посол



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Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції

Іран погодився передати Україні бортові самописці збитого літака компанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації — ред.) у Монреалі: Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза», — повідомив дипломат.

Як повідомлялося, 10 лютого, Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова приїхати в Іран для розслідування катастрофи збитого літака МАУ. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану запросив Данілова приїхати в Іран для «спільного розгляду питання».

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.

На що глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відповів, що Тегеран готовий до співпраці з українською стороною під час розслідування обставин цієї авікатастрофи.