Іран поки що виконує угоду 2015 року за кількістю збагаченого урану



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Щоденно Іран збагачує додатково 1 кг урану до рівня 3,67%

Відповідно до даних МАГАТЕ Іран поки що не перевищив допустимі норми за кількістю урану, який збагачений до рівня 3,67%. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Раніше іранська влада обіцяла, що до 27 червня країна перевищить допустимі об’єми кількості низькозбагаченого урану. На сьогодні Тегеран має 200 кг урану відповідного рівня збагачення. При цьому угода 2015 року щодо іранської ядерної програми передбачає, що норма збагачення не повинна перевищувати кількість в 202,8 кг. Про це повідомили 3 дипломати, які працюють в ООН.

На сьогодні Іран виробляє до 1 кг урану збагаченого до рівня 3,67%. Тим самим Тегеран перевищить допустимі угодою 2015 року показники через декілька днів.

В п’ятницю 28 червня має відбутися засідання підписантів угоди в Відні, в рамках якої сторони будуть вирішувати питання збереження домовленості 2015 року.

Як відомо, останнім часом між Іраном і США спалахнув конфлікт.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.