Футболісти затягують час. Чемпіонат світу 2026 пройде за новими правилами

Реформи допоможуть збільшити чистий ігровий час

Міжнародна рада футбольних асоціацій запровадила жорсткі часові обмеження для відновлення гри, які стануть обов'язковими вже на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Суть змін

Головним нововведенням стане п’ятисекундний лічильник для вкидань з ауту та ударів від воріт. Відлік розпочинатиметься з моменту, коли м’яч буде готовий до введення в гру та арбітр надасть відповідний дозвіл. Якщо арбітр зафіксує навмисну затримку, він подасть сигнал і розпочне відлік рукою, чітко демонструючи кожну секунду. Інформація також може дублюватися на табло стадіону або в телевізійній графіці. Покарання за перевищення ліміту буде суворим: за «повільний» аут м'яч передадуть супернику, а за затримку удару від воріт – призначать кутовий на користь іншої команди. Рішення набуватиме чинності негайно без додаткових попереджень.

Реформа торкнеться і процедури заміни гравців. Відтепер команди матимуть лише 10 секунд, щоб гравець залишив поле після сигналу арбітра про проведення заміни. Відлік здійснюватиметься незалежно від того, через яку частину поля футболіст залишає межі майданчика. Якщо команда не вкладеться у цей час, заміна буде скасована, а колектив залишиться у меншості на одну хвилину, після чого зможе повторно здійснити кадрову ротацію. Також встановлюється єдиний ліміт в одну хвилину для повернення гравця на поле після зупинки через травму для всіх міжнародних турнірів. Контроль за дотриманням цього часу покладатиметься на резервного арбітра.

Коли нові правила запрацюють?

Хоча офіційно зміни набувають чинності з 1 липня 2026 року, ФІФА має право застосувати їх безпосередньо з початку Чемпіонату світу. Метою цих заходів є не лише боротьба із затримками часу, а й підвищення чистого ігрового часу, що є важливим для глядачів та трансляторів. Очікується, що це сприятиме динамічнішому темпу матчів і зменшенню кількості пауз, які штучно сповільнюють гру. При цьому «правило восьми секунд» для воротарів, яке вже успішно протестували, стане базою для розширення лімітів на інші ігрові елементи. У перспективі подібні обмеження можуть стосуватися виконання стандартних положень, зокрема введення м’яча з ауту чи пробиття штрафних ударів, що забезпечить більш структурований контроль за темпом поєдинку.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу вперше пройде за новим форматом гри. У кожному матчі турніру, що пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на поповнення запасу води.