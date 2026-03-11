Стала відома позиція Трампа щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США

Президент ФІФА Інфантіно зустрівся з Трампом, щоб обговорити підготовку до Чемпіонату світу

Президент США Дональд Трамп вітає участь збірної Ірану з футболу у чемпіонаті світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді. Як інформує «Главком», про це у своєму акаунті в Instagram написав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

«Сьогодні ввечері я зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити хід підготовки до майбутнього чемпіонату світу. Ми також поговорили про поточну ситуацію в Ірані. Під час обговорення Трамп підтвердив, що на іранську команду чекають, і вона зможе взяти участь у турнірі. Нам усім зараз потрібна така подія, як чемпіонат світу, щоб об'єднати людей. Я щиро дякую президенту США за його підтримку, оскільки це показує, що футбол об'єднує світ», – зазначив Інфантіно.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

У групі G у США мають зіграти збірні Бельгії, Єгипту, Ірану та Нової Зеландії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)