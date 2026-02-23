Головна Спорт Новини
Іменитий тренер несподівано відмовився працювати на чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Іменитий тренер несподівано відмовився працювати на чемпіонаті світу 2026
Дік Адвокат не працюватиме на чемпіонаті світу 2026 року
фото: Reuters

Досвідчений фахівець пішов із посади через сімейні обставини

Нідерландець Дік Адвокат покинув збірну Кюрасао за лічені місяці до Мундіалю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

78-річний тренер  вперше в історії вивів острівну національну команду на планетарний форум. Кюрасао на ЧС-2026 змагатиметься в групі E. Там суперниками збірної будуть національні команди Німеччини, Кот-д'Івуару та Еквадору.

Адвокат подав у відставку через хворобу доньки. За словами тренера, сім'я важливіша за футбол. Водночас він зізнався, що сумуватиме за Кюрасао та його народом.

«Я вважаю вихід найменшої країни планети на чемпіонат світу одним із найяскравіших моментів своєї кар'єри. Я пишаюся своїми підопічними, персоналом і членами правління, які вірили в нас», – заявив Адвокат.

Нідерландський фахівець мав стати найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу. Власну кар'єру досвідчений менеджер розпочав ще на початку 80-х. За ці роки він завоював титули в Нідерландах, Шотландії, Росії та виграв інші трофеї.

До слова, чемпіон світу-1994 Ромаріо приголомшив фанатів фізичною формою у 60 років. У мережі завірусилося відео з дозвіллям культового бомбардира. Він запалив на пляжі під час поєдинку з футволею.

Тим часом колишній півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

