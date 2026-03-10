Збірна Бразилії втратила оборонця на Чемпіонат світу 2026

Фланговий виконавець зазнав серйозної травми в першості Франції

Фулбек французького «Монако» Вандерсон не допоможе збірній Бразилії на Мундіалі 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Бразильцю прооперували стегно. М'язова травма лівої ноги вивела оборонця з ладу щонайменше на три місяці. Клубний сезон для нього гарантовано завершений, а участь в ЧС-2026 – малоймовірна.

Вандерсон став другою втратою збірної Бразилії перед планетарною першістю. Раніше пентакампеони світу залишилися без нападника мадридського «Реала» Родріго Гоеса. Він порвав «хрести».

У нинішній кампанії Вандерсон зіграв 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав дві результативні передачі. Також за плечима оборонця 7 матчів у футболці збірної Бразилії.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Нагадаємо, раніше ексхавбек збірної Англії Джессі Лінгард перебрався в чемпіонат Бразилії. Він захищатиме кольори «Коріантіанса» з Ріо-де-Жанейро. Контракт із півзахисником тамтешній гранд уклав до кінця року з опцією продовження.