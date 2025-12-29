Президент ФІФА заявив, що чемпіонат світу-2026 побив рекорд за кількістю заявок на квитки

Чемпіонат світу 2026 року пройде в трьох країнах: Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді

ФІФА отримала понад 150 млн заявок на квитки

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що чемпіонат світу 2026 року побив рекорд за кількістю заявок на квитки на матчі групового етапу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Footmercato.

За словами Інфантіно, ФІФА вже отримала понад 150 млн заявок на квитки.

«Усього за 15 днів ми отримали 150 млн заявок з усього світу на купівлю квитків на чемпіонат світу. Щодня за 15 днів передпродажної підготовки ми реєстрували в середньому 10 млн запитів на день, причому лідирували США, Німеччина та Великобританія», – заявив Інфантіно .

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3