Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер
Плакат Кубка світу створили три митці
фото: Reuters

ФІФА продовжила просування прийдешнього Мундіалю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала постер Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Цьогорічний турнір стане першим чемпіонатом, який разом приймуть три країни. Тож творці плакату спробували поєднати США, Канаду та Мексику. Зокрема, постер повинен символізувати дух співпраці.

«Уперше в історії чемпіонатів світу три художники об'єднали свої зусилля для створення офіційного постера турніру ФІФА. Художники Карсон Тінг (Канада), Мінерва GM (Мексика) та Генк Вілліс Томас (США) поєднали власні таланти та художні стилі, щоб створити роботу, що демонструватиме, як спільна пристрасть до футболу об'єднує світ», – ідеться в заяві організації.

ЧС-2026 розпочнеться 11 червня. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко. Там збірна Мексики зустрінеться з Південною Африкою.

Тим часом президент США Дональд Трамп прокоментував участь збірної Ірану на ЧС-2026. Господар Білого дому висловив байдужість до цього факту. Зокрема, він не робитиме трагедії у разі відмови національної команди від участі в Мундіалі.

До слова, раніше екскерманич «Барселони» Хаві Ернандес провів перемовини з марокканською федерацією. Іспанець готовий очолити національну команду Марокко. Наразі сторони не зійшлися щодо термінів старту співпраці.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реакція Інфанітно на презент з України наразі невідома
Президент ФІФА отримав у подарунок понівечений після обстрілу Києва м'яч
13 лютого, 14:33
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
24 лютого, 12:42
Джанні Інфантіно став не на той бік
У «Шахтарі» знайшли для президента ФІФА кращу місію за повернення росіян
25 лютого, 13:59
Колосков зробив антиамериканську заяву
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
28 лютого, 16:40
Інфантіно: Якщо гравець закриває рот рукою і каже щось, що має расистські наслідки, то його потрібно видалити з поля
Президент ФІФА закликав вилучати з поля футболістів, які прикривають рот під час сварок
Вчора, 17:57
Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
Сьогодні, 08:58

Новини

Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»
Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер
Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер
Cьомий етап Кубка світу з біатлону: де та коли дивитися гонки у Контіолахті
Cьомий етап Кубка світу з біатлону: де та коли дивитися гонки у Контіолахті
Чотириразовий олімпійський чемпіон з РФ поскаржився, що Росія «відстала у всьому на 100 років»
Чотириразовий олімпійський чемпіон з РФ поскаржився, що Росія «відстала у всьому на 100 років»
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua