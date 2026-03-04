Чемпіонат світу 2026 отримав офіційний постер

ФІФА продовжила просування прийдешнього Мундіалю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала постер Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Цьогорічний турнір стане першим чемпіонатом, який разом приймуть три країни. Тож творці плакату спробували поєднати США, Канаду та Мексику. Зокрема, постер повинен символізувати дух співпраці.

«Уперше в історії чемпіонатів світу три художники об'єднали свої зусилля для створення офіційного постера турніру ФІФА. Художники Карсон Тінг (Канада), Мінерва GM (Мексика) та Генк Вілліс Томас (США) поєднали власні таланти та художні стилі, щоб створити роботу, що демонструватиме, як спільна пристрасть до футболу об'єднує світ», – ідеться в заяві організації.

ЧС-2026 розпочнеться 11 червня. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко. Там збірна Мексики зустрінеться з Південною Африкою.

Тим часом президент США Дональд Трамп прокоментував участь збірної Ірану на ЧС-2026. Господар Білого дому висловив байдужість до цього факту. Зокрема, він не робитиме трагедії у разі відмови національної команди від участі в Мундіалі.

До слова, раніше екскерманич «Барселони» Хаві Ернандес провів перемовини з марокканською федерацією. Іспанець готовий очолити національну команду Марокко. Наразі сторони не зійшлися щодо термінів старту співпраці.