Ексочільник ФІФА закликав вболівальників бойкотувати Чемпіонат світу у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Блаттер: Для вболівальників тільки одна порада – уникайте Сполучених Штатів!
фото: AP

Чемпіонат світу з футболу пройде в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що уболівальникам слід утриматися від поїздки до США на чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport.

«Для вболівальників тільки одна порада – уникайте Сполучених Штатів! Турнір краще дивитися по телевізору. Після прибуття вболівальники повинні очікувати, що якщо вони не поводитимуться належним чином із владою, то їх негайно відправлять додому. Якщо їм пощастить», – заявив Блаттер.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

