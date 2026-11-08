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В Одесі загинула людина, окупована Луганщина без світла: головне за ніч 8 листопада

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Одесі загинула людина, окупована Луганщина без світла: головне за ніч 8 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 8 листопада 2026 року

Ніч на 8 листопада запам'яталася смертельною атакою на Одесу: внаслідок російського удару загинула людина. Харків атакували дрони, повідомлення про вибух надходили з Черкас, а ворожі безпілотники також літали над Волинню. Водночас окупована Луганщина залишилася без електропостачання: знеструмлено 300 тис. абонентів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 листопада.

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина

Росія атакувала Одесу, і під час удару загинула людина. Наслідки атаки уточнюються.

В Одесі загинула людина, окупована Луганщина без світла: головне за ніч 8 листопада фото 1

Росіяни атакували Харків дронами

Ворожі безпілотники вдарили по Харкову. Окрім того, повідомлялося про вибух у Черкасах, а дрони противника також атакували Волинь. Наслідки уточнюються. 

В Одесі загинула людина, окупована Луганщина без світла: головне за ніч 8 листопада фото 2

Окупована Луганщина залишилася без світла

На окупованій Луганщині знеструмлено 300 тис. абонентів

В Одесі загинула людина, окупована Луганщина без світла: головне за ніч 8 листопада фото 3

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Теги: Харків вибух Луганщина Іран Одеса відключення світла

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