Російський дрон влучив біля потяга Одеса – Дніпро

У момент удару пасажири та залізничники вже перебували в безпечному місці

Російський безпілотник влучив біля пасажирського потяга №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Усіх пасажирів вдалося завчасно евакуювати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

За його словами, моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно ухвалила рішення про евакуацію. До моменту влучання у безпечному місці вже перебували пасажири, поїзна та локомотивна бригади. Унаслідок атаки удар припав на локомотив та вагон прикриття. Інших подробиць щодо наслідків Перцовський наразі не повідомив.

Росіяни останнім часом неодноразово атакували пасажирські потяги та залізничну інфраструктуру України. Напередодні ворожі війська прицільно атакували залізничне депо та інші об’єкти «Укрзалізниці» в Києві. Внаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них – працівники залізниці. Ще один залізничник отримав поранення та перебуває в лікарні.

Раніше, 23 серпня, російський реактивний «шахед» атакував пасажирський поїзд на Одещині, у якому перебували майже 600 людей. У момент атаки потяг стояв на одній зі станцій області.

На тлі посилення російських атак на залізницю уряд та «Укрзалізниця» готують нові правила роботи під час тривалих повітряних тривог. Серед рішень, які опрацьовуються, – цілодобова робота вокзалів, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також розосередження поїздів для зменшення ризиків під час російських ударів.

При цьому поїзди не зупинятимуть автоматично після оголошення кожної тривоги – рішення ухвалюватимуть залежно від конкретної загрози та ситуації на маршруті.