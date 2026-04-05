Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці

Роберто Маццареллу, якого розшукували понад рік за підозрою у вбивстві, знайшли на розкішній віллі на Амальфійському узбережжі

Італійські правоохоронці затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі країни – Роберто Маццарелла, пов’язаного з угрупованням «Каморра». Його виявили у Вієтрі-суль-Маре, де він переховувався під чужим ім’ям. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Затримання відбулося на розкішній віллі на Амальфійському узбережжі, де Маццарелла перебував разом із дружиною та двома дітьми. За даними поліції, він не чинив опору під час спецоперації.

Операцію провели карабінери Неаполя за координації управління з боротьби з мафією (DDA). До неї також були залучені спецпідрозділи та морський патруль берегової охорони. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 20 тис. євро готівкою, дорогі годинники, мобільні телефони, підроблені документи та записи, які можуть містити важливу фінансову інформацію.

48-річний Маццарелла був четвертим у списку найнебезпечніших розшукуваних осіб Італії. Його підозрюють у причетності до вбивства Антоніо Майоне у 2000 році в Неаполі – злочину, який, за версією слідства, став частиною міжкланової вендети.

Ордер на його арешт видали ще у січні 2025 року, однак тоді він зумів уникнути затримання і понад рік переховувався.

Італійська влада назвала затримання важливим ударом по організованій злочинності. Слідство у справі триває, а правоохоронці перевіряють можливі зв’язки Маццарелли та його роль у діяльності мафіозного клану.