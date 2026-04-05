Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
48-річний Маццарелла був четвертим у списку найнебезпечніших розшукуваних осіб Італії
колаж: glavcom.ua

Роберто Маццареллу, якого розшукували понад рік за підозрою у вбивстві, знайшли на розкішній віллі на Амальфійському узбережжі

Італійські правоохоронці затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі країни – Роберто Маццарелла, пов’язаного з угрупованням «Каморра». Його виявили у Вієтрі-суль-Маре, де він переховувався під чужим ім’ям. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Затримання відбулося на розкішній віллі на Амальфійському узбережжі, де Маццарелла перебував разом із дружиною та двома дітьми. За даними поліції, він не чинив опору під час спецоперації.

Операцію провели карабінери Неаполя за координації управління з боротьби з мафією (DDA). До неї також були залучені спецпідрозділи та морський патруль берегової охорони. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 20 тис. євро готівкою, дорогі годинники, мобільні телефони, підроблені документи та записи, які можуть містити важливу фінансову інформацію.

48-річний Маццарелла був четвертим у списку найнебезпечніших розшукуваних осіб Італії. Його підозрюють у причетності до вбивства Антоніо Майоне у 2000 році в Неаполі – злочину, який, за версією слідства, став частиною міжкланової вендети.

Ордер на його арешт видали ще у січні 2025 року, однак тоді він зумів уникнути затримання і понад рік переховувався.

Італійська влада назвала затримання важливим ударом по організованій злочинності. Слідство у справі триває, а правоохоронці перевіряють можливі зв’язки Маццарелли та його роль у діяльності мафіозного клану.

Читайте також:

Читайте також

Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
4 квiтня, 06:26
Габріеле Гравіна вирішив не триматися за крісло
Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 16:59
Український блогер назвав Тренто найкращим містом для життя в Італії
Українець назвав найкращі міста Італії для життя
29 березня, 17:15
Ханде Ерчел дала свідчення у суді
Турецьку акторку Ханде Ерчел затримано в аеропорту Стамбула: деталі справи
27 березня, 17:44
В Європі зафіксовано перший випадок пташиного грипу в людини
В Європі зафіксовано перший випадок пташиного грипу в людини
26 березня, 20:13
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
24 березня, 00:29
За словами артистки, у студентські роки на неї часто жалілися сусіди та викликали поліцію просто серед ночі
Могилевська вперше розповіла про свій арешт у 90-х
21 березня, 22:15
Джої Бартон (у центрі) матиме час подумати над своєю поведінкою
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
11 березня, 12:38
Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
6 березня, 18:41

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
