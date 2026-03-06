Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)

Начальник СІЗО Володимир Халавка у відповідь надіслав «Главкому» цікавий документ...

А що так можна було? В Україні з'явився новий, інноваційний формат управління – Міністерство попереднього ув’язнення. Раніше урядовці керували з кабінетів на Грушевського. Тепер – із камер СІЗО на вулиці Дегтярівській.

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО за підозрою у справі масштабної корупційної схеми, пов’язаної з енергетикою. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави 200 млн грн.

Але, як виявилося, навіть такі «дрібні» бюрократичні деталі, як арешт, не можуть перервати справжню державницьку місію Галущенка. Бо справжній міністр – це не посада і не кабінет. Це стан душі.

І якщо раніше чиновники керували підлеглими через накази, доручення і службові записки, то тепер з’явився новий управлінський інструмент – заяви з камери.

27 лютого 2026 року «Главком» звернувся до керівника Київського СІЗО з проханням надати відомості про камеру (умови перебування, кількість осіб у ній), у якій сидить ексміністр юстиції та енергетики Галущенко. Також ми просили повідомити, чи звертався ексміністр або його адвокати чи представники до адміністрації СІЗО за переведенням до платної камери.

Іще поцікавилися, чи сидить разом із Галущенком інший підозрюваний у корупційному злочині Ігор Миронюк, який за версією НАБУ і САП, був радником міністра, а за даними нардепа Железняка, є кумом ексміністра.

І що ви думаєте? Начальник СІЗО Володимир Халавка у відповідь надіслав «Главкому» цікавий документ... Це заява самого Германа Галущенка на ім’я керівництва ізолятора, датована вже 4 березням.

Ексурядовець, що є фігурантом справи «Мідас», в ній «просить» «у разі надходження запитів засобів масової інформації щодо надання будь-яких відомостей стосовно моїх умов перебування в установі не надавати відповідну інформацію, оскільки вона носить персональний характер». Тобто начальство СІЗО замість того, щоб відповісти на запит журналістів, спитало дозволу у свого колишнього начальника???

Нагадаю, що десь рік тому, ще до «Мідас»-переполоху, наш Віталій Тараненко звернувся до всіх міністрів з запитами про їхніх радників. Усі урядовці без проблем надали список. Єдиний, хто зайняв кругову оборону, був саме Галущенко... Не допомогло навіть втручання Омбудсмена. Чому він так затято ховав своїх радників? Всі вже в курсі. Але що ж тепер ховає Герман Галущенко?