Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО
фото: telegraf.ua

Начальник СІЗО Володимир Халавка у відповідь надіслав «Главкому» цікавий документ...

А що так можна було? В Україні з'явився новий, інноваційний формат управління – Міністерство попереднього ув’язнення. Раніше урядовці керували з кабінетів на Грушевського. Тепер – із камер СІЗО на вулиці Дегтярівській.

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО за підозрою у справі масштабної корупційної схеми, пов’язаної з енергетикою. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави 200 млн грн.

Але, як виявилося, навіть такі «дрібні» бюрократичні деталі, як арешт, не можуть перервати справжню державницьку місію Галущенка. Бо справжній міністр – це не посада і не кабінет. Це стан душі.

І якщо раніше чиновники керували підлеглими через накази, доручення і службові записки, то тепер з’явився новий управлінський інструмент – заяви з камери.

27 лютого 2026 року «Главком» звернувся до керівника Київського СІЗО з проханням надати відомості про камеру (умови перебування, кількість осіб у ній), у якій сидить ексміністр юстиції та енергетики Галущенко. Також ми просили повідомити, чи звертався ексміністр або його адвокати чи представники до адміністрації СІЗО за переведенням до платної камери.

Іще поцікавилися, чи сидить разом із Галущенком інший підозрюваний у корупційному злочині Ігор Миронюк, який за версією НАБУ і САП, був радником міністра, а за даними нардепа Железняка, є кумом ексміністра.

І що ви думаєте? Начальник СІЗО Володимир Халавка у відповідь надіслав «Главкому» цікавий документ... Це заява самого Германа Галущенка на ім’я керівництва ізолятора, датована вже 4 березням.

Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ) фото 1

Ексурядовець, що є фігурантом справи «Мідас», в ній «просить» «у разі надходження запитів засобів масової інформації щодо надання будь-яких відомостей стосовно моїх умов перебування в установі не надавати відповідну інформацію, оскільки вона носить персональний характер». Тобто начальство СІЗО замість того, щоб відповісти на запит журналістів, спитало дозволу у свого колишнього начальника???

Нагадаю, що десь рік тому, ще до «Мідас»-переполоху, наш Віталій Тараненко звернувся до всіх міністрів з запитами про їхніх радників. Усі урядовці без проблем надали список. Єдиний, хто зайняв кругову оборону, був саме Галущенко... Не допомогло навіть втручання Омбудсмена. Чому він так затято ховав своїх радників? Всі вже в курсі. Але що ж тепер ховає Герман Галущенко?

Деталі тут👉Підозрюваний ексміністр Галущенко керує адміністрацією СІЗО. «Главком» отримав документ
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Герман Галущенко Операція «Мідас» корупція в Україні арешт СІЗО суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори в Женеві, запобіжний захід Галущенку. Головне за 17 лютого 2026
Переговори в Женеві, запобіжний захід Галущенку. Головне за 17 лютого 2026
17 лютого, 21:18
ЄС хоче отримати запевнення, що Трамп не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
20 лютого, 20:37
Серед виправданих є лідери проросійської опозиції та громадяни РФ, яких раніше вважали агентами спецслужб
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
20 лютого, 21:49
2 вересня 2022 року Оболонський районний суд Києва розірвав шлюб між Галущенком і Богдановою
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
18 лютого, 11:28
Слідчі повідомили митрополиту про підозру в тому, що той «здавав» окупантам позиції українських військ
Суд звільнив настоятеля Святогірської лаври під домашній арешт
26 лютого, 12:59
Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
26 лютого, 19:12
Правоохоронці стверджують, що 72-річний уродженець Донеччини атакував співмешканців молотком та сокирою
Криваве побоїще на Рівненщині: у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п’яти переселенців
2 березня, 15:20
Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
3 березня, 09:51
З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО
НАЗК береться за перевірку декларації Галущенка: деталі
4 березня, 19:02

Микола Підвезяний

Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося
Хто такі Гераскевичі? Знайомтесь!
Хто такі Гераскевичі? Знайомтесь!

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua