Українець назвав найкращі міста Італії для життя

Справжня Італія – це не Мілан чи Рим, а маленькі провінційні міста

Італія – це справжня мрія для багатьох українців. Сонячна країна з багатою історією, смачною кухнею, гарними краєвидами, теплим морем і високим рівнем життя приваблює людей з усього світу. Не дивно, що тисячі наших співвітчизників мріють переїхати туди, щоб працювати, жити комфортно і насолоджуватися кожним днем у цій чудовій країні. Як інформує «Главком», українець Вадим Токар, який вже 10 років живе в Італії, у нещодавньому відео для свого YouTube-каналу склав особистий топ-10 італійських міст для тих, хто планує не просто побувати в цій країні як турист, а має намір тут оселитися, знайти роботу та вести нормальне життя пересічного італійця.

Блогер наголосив, що хороше життя в Італії – це точно не про Мілан та інші відомі мегаполіси. Насправді краще обирати провінційні міста та містечка, де дешевше житло, менше стресу, а роботу знайти часом навіть легше, ніж у мегаполісах.

Тренто

Тренто очолив рейтинг завдяки стабільності, порядку та сильній економіці з хорошими зарплатами. Тут один із найнижчих рівнів безробіття в країні, активно розвиваються будівництво, сервіс, IT та логістика. Місто чисте, безпечне, ідеально підходить для сімей, розташоване поруч із горами, але при цьому не тусовочне, а комфортне для повсякденного життя.

«На першому місці Тренто. Це стабільність, порядок і тут сильна економіка, хороші зарплати і реально високий рівень життя», – розповів українець.

Больцано

Больцано – одне з найбільших провінційних міст з високими зарплатами та розвиненим туризмом, готелями, ресторанами та будівництвом. Житло тут недешеве і знайти його складно, часто вимагають контракт на роботу, тому краще шукати варіанти проживання в маленьких містечках поруч. Але саме місто варте уваги.

«На другому місці, яке б я радив вам переїхати, це Больцано. Зарплати реально тут високі. Для життя дуже спокійно, як от в Австрії і в Німеччині. Ідеально для тих, хто хоче тишу, природу і порядок», – зазначив блогер.

Удіне

Удіне автор називає недооціненим містом із хорошою економікою та доступним житлом. Тут є робота на виробництві, складах і в логістиці, а роботодавці часто беруть працівників навіть без ідеального знання мови.

«Оренда житла тут одна із найлегших, тому що багато квартир і ціни нижчі. Люди лояльні, для життя спокійно і нешумно. Добрий варіант просто для старту в Італії», – розповідає Вадим.

Болонья

Болонья – місто з активним економічним і студентським життям. Зарплати тут дещо вищі за середні по Італії, але конкуренція за житло висока через велику кількість студентів. Легше знайти житло в передмістях.

«Там є офіси, сервіси, ресторани, логістика, зарплата трішки вище за середню. Дуже багато студентів, але це живе і розумне місто. Баланс між кар'єрою і життям», – сказав автор відео.

Бергамо

Бергамо пропонує стабільну роботу в промисловості, на заводах та в логістиці з довшими та надійнішими контрактами. Житло в оренду знайти легше, ніж у Мілані, ціни адекватні, особливо в околицях. Місто спокійніше, але розташоване близько до великих центрів, – хороший варіант для тих, хто хоче працювати і не переплачувати за все.

Тревізо

Маленьке, але дуже багате місто з роботою в малому та середньому бізнесі, на фабриках і виробництвах. Квартир небагато, але ціни нижчі, ніж у великих містах, тому краще шукати в сусідніх селах.

«Життя тут дуже спокійне. Тут все по-сімейному, не для тусовок», – зазначив українець.

Верона

Не лише туристичне місто, а й місце з бізнесом та логістикою, де є робота цілий рік, зокрема в ресторанах. Оренда в центрі дорожча, але на околицях ціни доступніші.

«Для життя там красиве місто, дуже багато подій і все без хаосу. Хороший варіант для пар або сімей», – розповів Вадим.

Падуя

Розумне і відносно молоде місто з роботою в медицині, університетах, сервісі та офісах. Багато можливостей для розвитку. Через студентів конкуренція за житло є, але варіантів достатньо, особливо за межами центру.

«Живе місто, дуже багато молоді, комфортний ритм для усіх», – зазначив автор.

Парма

Тут розвинена харчова промисловість, виробництво та логістика зі стабільними компаніями. Житло в оренду знайти легко, ціни нижчі, ніж у Болоньї, а власники адекватніші.

«Для життя там воно більш спокійне, красивіше і без метушні. Ідеально, якщо цінуєш просто комфорт», – розповів українець.

Модена

«Місто грошей» із хорошими зарплатами (від 1000 до 1700 євро). Робота переважно в автопромі, інженерії та на заводах. Оренда простіша, ніж у великих містах, багато нових будинків і доступні ціни.

«Зарплати реально хороші. Для життя менше стресу, більше стабільності і дуже хороший варіант для переїзду саме туди», – підсумував блогер.

Підсумовуючи свою розповідь, Вадим наголосив, що жити в Італії комфортно саме в менших містах, де легше з орендою і спокійніше життя, головне – правильно обрати місце.

