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Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад
Пляжний відпочинок у Італії коштує великих грошей
фото: Michael Bihlmayer

Побори на пляжах відверто дивують туристів у Італії 

Італійські пляжі де-факто належать кільком сім'ям, і їхній «парасольковий» бізнес надзвичайно прибутковий. Про це пише німецьке видання Merkur.

«Жахливі ціни на шезлонги та парасольки, штучно завищені «парасольковою» мафією, роблять відпочинок у Італії дорогим. До того ж багаторічна суперечка щодо оренди пляжів загрожує загостренням», – пишуть журналісти. 

Пляжі у Італії завжди були дорогими. Шезлонги і парасолька залежно від регіону, коштують від 20 до 30 євро на день за спеціально облаштоване місце на пляжі. В особливо популярних регіонах – ціна може бути до 75 євро за день користування. Ціни високі, і в багатьох місцях практично немає можливості повалятися на пляжі, не сплативши ці «побори».

«У цьому зацікавлена ​​мафія. Бізнес-модель ідеально підходить для відмивання брудних грошей», – вважає Елеонора Полі, яка очолює Європейський політичний центр (CPE) у Римі.

Усі італійські пляжі належать державі, але влада видає ліцензії на використання окремих ділянок. За даними галузевої асоціації FIBA, майже всі «бальнеарі» (ряди шезлонгів з інфраструктурою громадського харчування, – «Главком») у приватній власності окремих родин. Причому часто упродовж десятиліть.  Таким чином «пляжні мафіозі» заробляють мільярди доларів за сезон на пляжах.

«У деяких регіонах, таких як Лігурія та Емілія-Романья, доступно менше третини берегової лінії. Італійське законодавство свідчить, що оператори повинні надати всім вільний доступ – не до шезлонгів, а до пляжу та моря», – уточнює  Полі.

Як пише Merkur, згідно зі звітом, існує державна адміністративна прогалина: компанії платять близько 7600 євро за державну ліцензію, але мають оборот близько 260 тис. євро. Держава щороку отримує від цих ліцензій близько 97 млн євро, що становить менше одного відсотка реальних продажів. 

Рішення з боку ЄС 

Натомість Брюссель вимагає організованого та прозорого надання оренди пляжів. Згідно з рішенням ЄС, відповідні документи мають з'явитись по всій Європі до кінця 2024 року. Тому що пляжі в Італії належать державі і здаються в оренду операторам лише на обмежений період часу. Після закінчення терміну вони повинні подати заявку повторно, і також буде внесено іще низка змін до законодавства Італії.

Однак багато італійських підприємців сприймають цю пропозицію критично. Вони побоюються, що малий бізнес може бути витіснений з пляжів великими міжнародними компаніями. Крім того, парасолькову мафію не зупинять високі затрати, а радше її привернуть, оскільки мафіозі можуть легко зібрати такі суми грошей.

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Теги: відпочинок Італія бізнес мафія Брюссель пляжі туризм

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