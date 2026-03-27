Турецьку акторку Ханде Ерчел затримано в аеропорту Стамбула: деталі справи

Юлія Відміцька
Ханде Ерчел дала свідчення у суді
Акторка відома своїми візитами до РФ та зізнанням в коханні російським шанувальникам

В аеропорту Стамбулу затримали турецьку акторку Ханде Ерчел, яка найбільш відома за своєю роллю у серіалі «Постукай у мої двері». На момент надання оренду на арешт актриси, вона перебувала за кордон та врешті повернулася до Туреччини. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьке видання Sözcü.

Відомо, що Ханде Ерчел затримали в аеропорту одразу після повернення в рідну країну. Вона вже відвідала суд, де надала свідчення. Після чого вона відправилася до Інституту судової медицини. Там фахівці взяли в неї зразки, а саме волосся та кров на аналізи, щоб встановити, чи вживала вона наркотичні речовини.

Ханде Ерчел затримали в в аеропорту Стамбула
Ханде Ерчел та ще 15 осіб фігурують у справі про зберігання наркотиків в цілях особистого вживання або ж розповсюдження.

Як повідомляв «Главком», напередодні турецька прокуратура видала ордер на арешт Ханде Ерчел, коли вона перебувала за межами Туреччини. «Масштабне розслідування, проведене Головною прокуратурою Стамбула, потрясло світ розваг і спорту. Розслідування, розпочате за звинуваченнями у «виготовленні та розповсюдженні наркотиків», «сприянні їх вживанню» та «зберіганні», завершилося одночасними операціями під технічним і фізичним наглядом поліції», – йдеться у повідомленні.

На момент видачі ордера акторка перебувала за кордоном на навчанні. Після розголосу справи, де згадується її ім'я, Ханде Ерчел вийшла на зв’язок та прокоментувала ордер на свій арешт.

Нагадаємо, Ханде Ерчел знову опинилася у вирі гучного скандалу та критики. Уже вдруге за рік акторка приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму. У мережі українців обурила позиція акторки, а росіяни засипали її компліментами та зізнаннями в коханні. Акторка похизувалася у своєму блозі світлинами з прем’єри фільму в Росії, де вона грає головну роль. А також кадрами зі свого дня народження, яке вона відсвяткувала в одному з ресторанів Москви.

