Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила програш на загальнонаціональному референдумі щодо реформування системи правосуддя. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після підрахунку більшості голосів стало відомо, що 54,1% виборців висловилися проти урядової ініціативи. Реформа передбачала розділення кар'єрних шляхів для суддів і прокурорів, а також створення нового дисциплінарного органу, що, за словами влади, мало б модернізувати систему та зменшити її політизацію.

Опоненти реформи заявляли, що такі зміни загрожують незалежності судової гілки влади та посилюють урядовий контроль. Попри те, що Мелоні намагалася дистанціюватися від персоналізації голосування, на фінальному етапі вона активно агітувала за підтримку змін. Аналітики називають цей результат найсерйознішою політичною невдачею прем'єрки з 2022 року, яка може поставити під удар її подальші плани щодо розширення повноважень очільника уряду та шанси на переобрання у 2027 році.

Поразка на референдумі також ризикує поглибити суперечності всередині правлячої коаліції, яка вже перебуває під тиском через економічні проблеми та значний державний борг. Ситуація викликає паралелі з колишніми лідерами Італії та Великої Британії, чиї кар'єри завершилися саме після невдач на подібних плебісцитах. Водночас фінансові ринки відреагували на подію досить спокійно, не продемонструвавши значного зростання ризиків для італійських активів.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні опинилася в центрі скандалу через звинувачення у спробі підлаштувати виборче законодавство під потреби своєї політичної сили.

Правляча коаліція, до якої входять «Брати Італії», «Вперед, Італіє» та «Ліга», пізно вночі погодила законопроєкт, що докорінно змінює принцип розподілу мандатів у парламенті. Уряд переконує, що це забезпечить країні стабільну більшість та покладе край епосі недієздатних технократичних кабінетів, тоді як опозиція називає такий крок неприхованою маніпуляцією та спробою утриматися в кріслах на тлі падіння рейтингів.

До слова, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час закритого засідання саміту ЄС несподівано висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який заблокував кредит Україні на €90 млрд.