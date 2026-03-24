Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки

Аліна Самойленко
Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні визнала поразку на національному референдумі щодо реформи судової системи Італії, при цьому близько 53,7% італійців проголосували «проти», а близько 46,3% проголосували «за»

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила програш на загальнонаціональному референдумі щодо реформування системи правосуддя. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після підрахунку більшості голосів стало відомо, що 54,1% виборців висловилися проти урядової ініціативи. Реформа передбачала розділення кар'єрних шляхів для суддів і прокурорів, а також створення нового дисциплінарного органу, що, за словами влади, мало б модернізувати систему та зменшити її політизацію.

Опоненти реформи заявляли, що такі зміни загрожують незалежності судової гілки влади та посилюють урядовий контроль. Попри те, що Мелоні намагалася дистанціюватися від персоналізації голосування, на фінальному етапі вона активно агітувала за підтримку змін. Аналітики називають цей результат найсерйознішою політичною невдачею прем'єрки з 2022 року, яка може поставити під удар її подальші плани щодо розширення повноважень очільника уряду та шанси на переобрання у 2027 році.

Поразка на референдумі також ризикує поглибити суперечності всередині правлячої коаліції, яка вже перебуває під тиском через економічні проблеми та значний державний борг. Ситуація викликає паралелі з колишніми лідерами Італії та Великої Британії, чиї кар'єри завершилися саме після невдач на подібних плебісцитах. Водночас фінансові ринки відреагували на подію досить спокійно, не продемонструвавши значного зростання ризиків для італійських активів.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні опинилася в центрі скандалу через звинувачення у спробі підлаштувати виборче законодавство під потреби своєї політичної сили.

Правляча коаліція, до якої входять «Брати Італії», «Вперед, Італіє» та «Ліга», пізно вночі погодила законопроєкт, що докорінно змінює принцип розподілу мандатів у парламенті. Уряд переконує, що це забезпечить країні стабільну більшість та покладе край епосі недієздатних технократичних кабінетів, тоді як опозиція називає такий крок неприхованою маніпуляцією та спробою утриматися в кріслах на тлі падіння рейтингів.

До слова, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час закритого засідання саміту ЄС несподівано висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який заблокував кредит Україні на €90 млрд.

Читайте також

Рік «закону Ігоря Мазепи». Чи справдилися надії дерибанників лісів і узбереж?
Рік «закону Ігоря Мазепи». Чи справдилися надії дерибанників лісів і узбереж?
13 березня, 15:10
Мазурашу вже не вперше реєструє резонансні законодавчі ініціативи, пов’язані з релігійною тематикою
Лідер законодавчого спаму Мазурашу зареєстрував нову ініціативу – День Біблії в Україні
25 лютого, 05:10
У Мілані трамвай врізався в будівлю, є загиблі
У Мілані трамвай врізався в будівлю, є загиблі
27 лютого, 23:31
У січні 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим в Італії
В Італії затримано сина українського банкіра Адаріча за підозрою у вбивстві батька
27 лютого, 20:06
Парламент пропонує святкувати День української жінки в день народження Лесі Українки
Яким святом замінити 8 березня? Нардепи запропонували альтернативу
3 березня, 14:53
Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт
Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт
6 березня, 11:16
Система Michelangelo Dome
Італія протестує нову систему протиповітряної оборони в Україні
12 березня, 21:05
У Середземному морі може статися екологічна катастрофа через російський танкер
У Середземному морі може статися екологічна катастрофа через російський танкер
17 березня, 02:59
Балерина Світлана Захарова
У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової
17 березня, 17:26

Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані
Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані
Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico
Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
