Італія оголосила жорсткий карантин у чотирьох провінціях

У провінціях Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста вводиться локдаун

У чотирьох італійських регіонах з 6 листопада почне діяти жорсткий карантин — він буде діяти до 3 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, цитує CNN.

Йдеться про провінції Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. У цих регіонах уряд Італії запровадив «червону» зону карантину. Регіон Апулія та острів Сицилія потрапили в «помаранчеву» зону. Інша частина країни поки продовжує перебувати в «жовтій» зоні».

«Задля зупинення поширення інфекції у нас немає альтернативи: ми повинні зіткнутися з цими обмеженнями. Ми розуміємо дискомфорт, розчарування, психологічні страждання, але ми повинні чинити опір», – заявив він.

«Жовта» зона забороняє перебувати поза домом з 22:00 до 5:00. Тут громадський транспорт може працювати тільки на 50%. Музеї та виставкові центри закриті. Всі учні старше шести років повинні носити маски в школі. Ресторани та бари можуть залишатися відкритими до 18:00, після чого вони можуть надавати послуги лише на винос або доставлення.

У «помаранчевої» зоні людям також заборонено залишати своє місто і свій регіон. Робота барів і ресторанів дозволена тільки на доставляння.

А ось у «червоній» зоні діють всі вище зазначені обмеження, а також магазини зможуть продавати лише їжу, медикаменти та інші товари першої необхідності. Людям заборонять пересуватися між зонами, окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність.

Країна однією з перших у Європі постраждала від Covid-19 на початку епідемії. Тоді в Італії фіксували щоденний приріст хворих по декілька тисяч.

Восени по всьому світу фіксують повторне зростання кількості інфікованих, через це країни знову вводять жорсткі обмеження. У понеділок, 2 листопада, в Італії зафіксували новий рекорд: внаслідок пандемії Covid-19 померли 353 пацієнти – стільки загиблих у країні не було з 6 травня.