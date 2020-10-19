В Італії рекордний добовий приріст нових випадків Covid-19
Попередні рекорди добової захворюваності фіксували в березні-квітні цього року
За добу в Італії зареєстрували понад 11,7 тисячі випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю нових хворих у країні за час пандемії. Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.
Від ускладнень коронавірусу за добу померли 69 осіб. Кількість нових випадків Covid-19 в Італії стрімко зростає з минулого тижня. Попередні рекорди добової захворюваності фіксували в березні-квітні цього року.
На початку жовтня уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану, введений на початку року, до 31 січня 2021-го через новий спалах захворюваності на коронавірус. Окрім цього, був затверджений указ про нові заходи боротьби з поширенням епідемії, зокрема державним органам дозволили створювати «червоні» зони, ізолюючи райони, де стався спалах коронавірусу.
Нагадаємо, що Мадрид ізолюють: Іспанія вводить жорсткий карантин .
До слова, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.
Крім того, ВООЗ зробила невтішний прогноз для України. В організації попереджають, що до кінця року в Україні може фіксуватися до 9 тисяч нових хворих щодня.