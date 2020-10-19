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    В Італії рекордний добовий приріст нових випадків Covid-19

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    Від ускладнень коронавірусу за добу померли 69 осіб - В Італії рекордний добовий приріст нових випадків Covid-19
    Від ускладнень коронавірусу за добу померли 69 осіб

    Попередні рекорди добової захворюваності фіксували в березні-квітні цього року

    За добу в Італії зареєстрували понад 11,7 тисячі випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю нових хворих у країні за час пандемії. Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

    Від ускладнень коронавірусу за добу померли 69 осіб. Кількість нових випадків Covid-19 в Італії стрімко зростає з минулого тижня. Попередні рекорди добової захворюваності фіксували в березні-квітні цього року.

    На початку жовтня уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану, введений на початку року, до 31 січня 2021-го через новий спалах захворюваності на коронавірус. Окрім цього, був затверджений указ про нові заходи боротьби з поширенням епідемії, зокрема державним органам дозволили створювати «червоні» зони, ізолюючи райони, де стався спалах коронавірусу.

    Нагадаємо, що Мадрид ізолюють: Іспанія вводить жорсткий карантин .

    До слова, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.

    Крім того, ВООЗ зробила невтішний прогноз для України. В організації попереджають, що до кінця року в Україні може фіксуватися до 9 тисяч нових хворих щодня. 

    Італія уряд коронавірус
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