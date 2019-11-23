Італійка 50 років водила машину без прав



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Спіймати порушницю вдалося після того, як вона потрапила в ДТП з трьома машинами

В Італії зловили і оштрафували місцеву жительку, яка близько 50 років керувала автотранспортом без водійських прав.

Про це пише il Gazzettino.

Спіймати порушницю вдалося після того, як вона потрапила в ДТП з трьома машинами в районі міста Tревізо.

Як розповіли в місцевій поліції, 77-річна мешканка не мала документів, хоча вона переконувала, що вони існують, але прострочені. Поліцейські перевірили, але в електронній базі поліції не було знайдено жодної інформації про посвідчення жінки.

Варто відзначити, що кримінальну справу на місцеву жительку не завели, але виписали їй штраф в 5,11 тис. євро і заарештували автомобіль.

Італійка пообіцяла знайти своє посвідчення і привезти в поліцейську дільницю, щоб довести свою невинність.

Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.