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    У світі

    «Оскаженілий» автобус у Німеччині протаранив шість машин, вбив людину і поранив ще 23-х осіб

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    <span>У результаті ДТП п&rsquo;ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень</span> - «Оскаженілий» автобус у Німеччині протаранив шість машин, вбив людину і поранив ще 23-х осіб
    У результаті ДТП п’ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень

    Некерований автобус переїхав на зупинці двох пішоходів, один з яких, 85-річний місцевий житель, був важко поранений та помер у лікарні

    Один загиблий, 23 поранених — такі наслідки наїзду рейсового автобуса на людей у німецькому місті Вісбаден.

    Про це повідомляє Billd.

    «Водій автобуса зупинився перед головним вокзалом, щоб дозволити пасажирам заходити та виходити, але потім раптом поїхав у зворотному напрямку. Автобус протаранив три транспортні засоби, потім проїхав зелену смугу й зіткнувся з трьома іншими автомобілями», - йдеться у повідомленні.

    У результаті п’ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень, а одна жінка-водій серйозно травмована.

    Далі некерований автобус наїхав на інший автобус, який чекав на зупинці — удар спричинив легке поранення водія цього автобуса, дев’ять пасажирів зазнали легких травм.

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    Насамкінець некерований автобус переїхав на зупинці двох пішоходів, один з яких, 85-річний місцевий житель, був важко поранений та помер у лікарні.

    Рух перед вокзалом було закрито до ранку п’ятниці.

    Нагадаємо, напередодні українські заробітчани у Польщі потрапили у моторошну ДТППовідомляється, що водій евакуатора з невідомих причин втратив керування. Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості. Двоє з них знаходяться в важкому стані. Їх вирізали з кабіни евакуатора гідравлічними ножицями. Їх госпіталізували вертольотами.

     

    ДТП Німеччина транспорт
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