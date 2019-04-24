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    Із 1 липня в Україні подорожчає оформлення паспортів

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    Із 1 липня в Україні подорожчає оформлення паспортів

    Оформлення ID-карти обійдеться у 126 грн, замість 87 грн

    На засіданні у середу Кабінет міністрів України схвалив підвищення цін на послуги з оформлення паспортів.

    У проекті постанови пропонувалося підвищити вартість послуг Державної міграційної служби вже з 1 травня, однак вирішили перенести підвищення на 1 липня. Уряд затвердив наступні розцінки на послуги у сфері міграції:

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    Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) або обмін паспорта (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта громадянина України вперше:

    • Не пізніше ніж через 20 робочих днів - 126 гривень (зараз 87);
    • Не пізніше ніж через 10 робочих днів - 252 гривні (зараз 174).

    Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) і обмін закордонного паспорта:

    • Не пізніше ніж через 20 робочих днів - 352 гривні (зараз 253);
    • Не пізніше, ніж через 7 робочих днів - 704 гривні (зараз 506);
    • Не пізніше ніж через 3 робочих днів - 704 гривні (зараз 506).

     Також нагадаємо, що Україна і Еквадор запроваджують безвізУгода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Еквадору терміном не більше 90 днів, який оновлюється на новий термін до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду.

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