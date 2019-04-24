Із 1 липня в Україні подорожчає оформлення паспортів



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Оформлення ID-карти обійдеться у 126 грн, замість 87 грн

На засіданні у середу Кабінет міністрів України схвалив підвищення цін на послуги з оформлення паспортів.

У проекті постанови пропонувалося підвищити вартість послуг Державної міграційної служби вже з 1 травня, однак вирішили перенести підвищення на 1 липня. Уряд затвердив наступні розцінки на послуги у сфері міграції:

Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) або обмін паспорта (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта громадянина України вперше:

Не пізніше ніж через 20 робочих днів - 126 гривень (зараз 87);

Не пізніше ніж через 10 робочих днів - 252 гривні (зараз 174).

Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) і обмін закордонного паспорта:

Не пізніше ніж через 20 робочих днів - 352 гривні (зараз 253);

Не пізніше, ніж через 7 робочих днів - 704 гривні (зараз 506);

Не пізніше ніж через 3 робочих днів - 704 гривні (зараз 506).

Також нагадаємо, що Україна і Еквадор запроваджують безвіз. Угода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Еквадору терміном не більше 90 днів, який оновлюється на новий термін до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду.