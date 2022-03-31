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    Події в Україні

    Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС

    Рашисти технікою підняли в зоні відчуження хмари радіоактивного пилу<br /><br /> - Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС
    Рашисти технікою підняли в зоні відчуження хмари радіоактивного пилу

    фото: ЗСУ

    Росія починає забирати окупантів з атомної станції

    За даними Пентагону, російські війська починають йти з Чорнобильської атомної електростанції, на якій вони базувалися довгий час. Про це повідомляє AFP в Twitter.

    «Росіяни починають йти з Чорнобильської АЕС: Пентагон», – йдеться в повідомленні агентства.

    Нагадаємо, окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля.

    За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

    Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС – техногенну катастрофу в 1986 році.

    Як стало відомо, у білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС.

    Раніше РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС .

    До слова, Росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

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    Теги: росія окупанти війна АЕС Україна Twitter Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС