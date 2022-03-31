Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС

Росія починає забирати окупантів з атомної станції

За даними Пентагону, російські війська починають йти з Чорнобильської атомної електростанції, на якій вони базувалися довгий час. Про це повідомляє AFP в Twitter.

«Росіяни починають йти з Чорнобильської АЕС: Пентагон», – йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля.

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС – техногенну катастрофу в 1986 році.

Як стало відомо, у білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС.

Раніше РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС .

До слова, Росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

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